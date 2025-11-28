Из свежей почты

Олег Копейкин, 11 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 215 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 36 тыс. руб.

Олег родился раньше срока, сам не задышал, три недели провел под аппаратом искусственной вентиляции легких. Ему диагностировали детский церебральный паралич. Мы постоянно занимаемся здоровьем сына, при поддержке Русфонда он прошел курс восстановительного лечения в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Олег уверенно держит голову, недолго сидит без опоры, ползает. Но у него сохраняются непроизвольные движения, руки слабые, речь не развита. Лечение нельзя бросать, но оплатить его мы не в силах. Елена Копейкина, Ставропольский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Олегу надо продолжать лечение. Задачи — скорректировать тонус мышц, укрепить их, научить мальчика двигаться и говорить».

Эмир Хазиев, 5 лет, врожденная деформация обеих стоп, требуется хирургическое лечение. 173 890 руб.

Внимание! Цена лечения 373 890 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб.

Сын родился раньше срока в тяжелом состоянии, стопы у него были подвернуты и согнуты как крючки. В два месяца мы начали лечение по методу Понсети, деньги помог собрать Русфонд. Все прошло успешно, Эмир научился ходить и бегать. А этим летом вдруг стал хромать. Выявили рецидив косолапости, необходима операция. Сыну берутся помочь ортопеды из Ярославля, но это дорого, таких средств у нас нет. Пожалуйста, помогите! Надежда Хазиева, Московская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Мы планируем курс гипсований по методу Понсети и хирургическое лечение обеих стоп: ахиллотомию и перемещение передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость. Надеюсь, что дальнейшее лечение Эмиру не понадобится, он сможет нормально ходить и бегать».

Таня Илюшенко, 17 лет, злокачественная опухоль — синовиальная саркома мягких тканей локтевого сустава, спасет лекарство. 195 304 руб.

Внимание! Цена лекарства 326 304 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чита» соберут 31 тыс. руб.

Весной на уроке физкультуры Таню ударили мячом в левый локоть. Он опух, начал болеть. Рентген выявил опухоль. Дочку положили в больницу, и, к нашему ужасу, выяснилось, что опухоль у Тани злокачественная! Назначили химиотерапию. Лечение тяжелое, дочка мужественно его переносит. Для защиты ее организма от токсичного влияния химии требуется препарат месна. В больнице его нет, а купить это дорогое лекарство я не в состоянии: у меня семь дочек, воспитываю их одна. Помогите спасти Таню! Галина Илюшенко, Забайкальский край

Заведующий отделением детской онкологии и гематологии Забайкальского краевого онкологического диспансера Евгений Мацеха (Чита): «Для предотвращения осложнений химиотерапии Тане по жизненным показаниям требуется препарат месна, но в отделении его нет. Препарат не зарегистрирован в России, но разрешен к ввозу и применению».

Ваня Бутрим, 8 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование. 195 957 руб.

Внимание! Цена обследования 733 957 руб. Салман Салманов внес 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 38 тыс. руб.

Еще до рождения у сына по результатам УЗИ обнаружили порок развития почек. В 2020 году Ване провели трансплантацию почки, донором стал папа. Трансплантат прижился, сын неплохо себя чувствовал. Два года назад биопсия выявила признаки отторжения трансплантата, схему лечения изменили. Сейчас для оценки состояния почки и успешности терапии вновь необходима биопсия и полный лабораторный контроль. Обследование нужно проходить у врачей, которые делали пересадку. Но с его оплатой нам не справиться. Ольга Бутрим, Нижегородская область

Главный врач детского медицинского центра «Тигренок» Надежда Раппопорт (Москва): «Чтобы сохранить работу пересаженной почки, требуется регулярный контроль. В нашей клинике все необходимые обследования проводятся в течение нескольких часов, это позволяет Ване при малейших признаках неблагополучия вовремя и быстро получить помощь».

Почта за неделю 21.11.2025 — 27.11.2025

Получено писем — 61

Принято в работу — 48

Отправлено в Минздрав РФ — 0

Получено ответов из Минздрава РФ — 0