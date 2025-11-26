Прокурором ХМАО-Югры назначен Дмитрий Попов

Президент России Владимир Путин на пятилетний срок назначил прокурором Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Дмитрия Попова, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации. Он освобожден от должности первого заместителя прокурора Приморского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Попов

Дмитрий Попов родился в 1981 году в Новосокольниках Псковской области, в 2002 году окончил юридический факультет Калининградского юридического института МВД России. В 2002-2007 годах работал в прокуратуре Псковской области, в 2007-2012 годах — в региональном управлении СКР. Затем, до 2020 года, проходил службу на различных должностях в прокуратуре Пскова и Псковской области. С 2020 года работал в прокуратуре Приморского края. Имеет награды «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За верность закону» II степени, поощрен благодарностью Генпрокурора РФ.

Ранее занимавший пост прокурора Югры Евгений Ботвинкин этим же указом назначен прокурором Тывы.

Ирина Пичурина