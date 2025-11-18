Часть Херсонеса Таврического превратят в рекреационную зону

Часть древней хоры — сельскохозяйственной территории Херсонеса Таврического — передадут из федеральной собственности в муниципальную и сделают там историко-культурный променад. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, часть хоры Херсонеса, которая примыкает к строящейся дороге на Античном проспекте, будет передана из федеральной собственности городу. Местные власти проведут на этом участке археологические исследования и в дальнейшем создадут рекреационную зону.

«Облагородим территорию с учетом археологического ландшафта, сохранив древние памятники. По сути, мы создадим здесь историко-культурный променад, а заодно решим долгоиграющую проблему с разделением микрорайона на две части»,— отметил господин Развожаев. Он также сообщил, что в собственность города передадут и земельный участок на Сапун-горе, где будет оборудована полноценная парковка и остановка общественного транспорта. Старт работ на обоих объектах планируется в 2026 году.

Ранее один из основных кураторов «Нового Херсонеса» митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил журналистам, что на его создание и на связанные с ним проекты потратили примерно 60 млрд руб. На обеспечение работы музейно-храмового комплекса из федерального бюджета планируют выделить еще порядка 700 млн руб. https://www.kommersant.ru/doc/8210669?query=Александр%20Дремлюгин.

Александр Дремлюгин, Симферополь