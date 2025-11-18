Нападающий «Колумбуса» Кирилл Марченко продлил результативную серию до 12 матчей

«Колумбус Блю Джекетс» в серии буллитов обыграл «Монреаль Канадиенс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 4:3.

У победителей отличились Зак Веренски, Адам Фантилли и Дмитрий Воронков, который также отметился результативной передачей. Форвард «Колумбуса» Кирилл Марченко записал в свой актив два голевых паса, продлив таким образом серию с набранными очками до 12 матчей. В составе «Монреаля» шайбы забросили Оливер Капанен, Джош Андерсон и Лэйн Хатсон. Иван Демидов, не отличавшийся результативными действиями на протяжении трех матчей, отдал голевой пас. Победный буллит реализовал Марченко, попытка Демидова оказалась неудачной.

В других матчах дня «Бостон» на своем льду уступил «Каролине» — 1:4. Голкипер победившей команды Петр Кочетков отразил 29 из 30 бросков, пропустив за 10 секунд до конца третьего периода.

«Флорида» дома одержала крупную победу над «Ванкувером» со счетом 8:5. Вратарь хозяев Сергей Бобровский сделал 10 спасений. Он вышел на чистое 9-е место по победам в НХЛ среди голкиперов.

«Анахайм» в домашнем матче против «Юты» сравнял счет за 5 секунд до конца третьего периода, переведя игру в овертайм. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2. Защитник «Юты» Михаил Сергачев отличился результативной передачей.

Таисия Орлова