Главные новости за на неделю 10-16 ноября. Кавказ

Нальчикский городской суд продлил арест директору и главному инженеру канатной дороги на Эльбрусе по делу о гибели трех человек. Заключение под стражей продлили на месяц — до 11 декабря.

Прокуратура Дагестана направила в суд уголовное дело о получении взяток (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере более 60 млн рублей бывшего заместителя министра образования и науки региона. В 2012 году обвиняемый лично получил взятку в 400 тыс. руб., а с 2013 по 2023 годы — в размере 60 млн руб. Деньги стали вознаграждением за содействие в заключении ряда госконтрактов.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале о масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры региона, в ходе которой за последние пять лет качество водоснабжения улучшилось для 400 тыс. жителей.

В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии суд признал виновным местного жителя в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья туристам (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

В Дагестане к 1 октября 2025 года открыто 1,9 тыс. эскроу-счетов, на которых будущие владельцы квартир разместили свыше 9 млрд руб. Деньги дольщиков хранятся на эскроу-счетах и становятся доступны застройщикам только после ввода недвижимости в эксплуатацию. За год вложения в долевое строительство выросли в 1,7 раза.

Из федерального бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей Ставропольского края в 2025 году выделили более 5 млрд руб.

Правительство России списывает Ставропольскому краю и Дагестану 1,2 млрд руб. бюджетных кредитов до конца 2025 года.

Житель Акушинского района Дагестана получил девять лет колонии за убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ) 22-летней давности. В декабре 2003 года осужденный ехал на такси из Махачкалы в Ставропольский край. Между фигурантом и водителем произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый выстрелил в оппонента из самодельного пистолета.

Северная Осетия и Кабардино-Балкария возглавили рейтинг российских регионов по приросту производства овощей в защищенном грунте за 10 месяцев 2025 года. В обеих республиках сбор овощей в теплицах увеличился более чем на 10 тыс. т по сравнению с тем же периодом 2024 года.

С начала 2025 года в Дагестане выявили 73 факта хищения электрической энергии майнинг-фермами для добычи криптовалюты, из них 55 фактов задокументировали официально. По остальным 18 фактам продолжается сбор информации и экспертиза приборов учета, после чего будут составлены акты ущерба и выявлены собственники. В общей сложности украли 12,6 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 85,7 млн руб.

Кассационный суд в Ставропольском крае поддержал антимонопольную службу в деле о нарушении порядка проведения земельного аукциона, где комиссия незаконно пересчитала цену участника, снизив стоимость аренды более чем на 1 млн руб.

В Северной Осетии на базе школ начали работу 19 бесплатных центров подготовки к единому государственному экзамену. Центры расположены на базе общеобразовательных учреждений во Владикавказе и районах региона.

В октябре 2025 года Дагестан занял третье место в рейтинге регионов России по самому минимальному количеству потребляемого алкоголя на одного жителя. Жители республики в среднем потребляли по 0,9 литров.

Суды всех инстанций стали на сторону УФАС, подтвердив законность предписания по делу о нарушении порядка проведения аукциона управлением имущественных отношений администрации Минераловодского муниципального округа. Администрация отказала в допуске к участию в торгах индивидуальному предпринимателю по двум лотам, мотивировав отказ «несоответствием заявки установленной форме».