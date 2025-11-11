Водоснабжение Ставрополья будут модернизировать по 39 проектам

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале о масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры региона, в ходе которой за последние пять лет качество водоснабжения улучшилось для 400 тыс. жителей.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

В настоящее время в работе или на стадии подготовки находится 39 крупных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения. Основными объектами назвали строительство новых водозаборных сооружений на Сенгилеевском водохранилище, разработку Малкинского месторождения в Кировском округе и реконструкцию систем в крупных городах Кавказских Минеральных Вод. Эти усилия направлены на улучшение качества услуг для почти 2 млн человек, проживающих в ставропольской и кавминводской агломерациях, включая туристов.

Владимир Владимиров подчеркнул, что вопрос контроля сроков и этапов модернизации станет предметом персональной ответственности, что будет закреплено в протоколе. Одновременно он поручил Министерству промышленности региона синхронизировать планы по развитию энергосистемы с нуждами новых и модернизируемых объектов водоснабжения. По словам губернатора, важно заранее прогнозировать энергомощности, чтобы обеспечить бесперебойную работу объектов ЖКХ в ближайшие несколько лет.

Общий объем финансирования по проектам ЖКХ значительно вырос: на 2026 год регион планирует выделить около 1 млрд руб. на модернизацию коммунальных систем. Существенные средства уже направлены на завершение строительства межпоселкового водовода, монтаж нового подающего водовода в Ставрополе и возведение насосной станции на Сенгилеевском водозаборе. Продолжается прокладка канализационных сетей в промышленных районах краевого центра и развитие опорных населенных пунктов, число которых в регионе достигает 30. На поддержку строительства и модернизации объектов водозабора выделено в рамках казначейских инфраструктурных кредитов свыше 6 млрд рублей с одобрением на федеральном уровне.

Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры в регионе направлена на повышение качества питьевой воды, снижение аварийности и устранение износа сетей, которые по оценкам достигают 80–100% в ряде территорий. Новые объекты инфраструктуры в ставропольской агломерации и КМВ должны обеспечить устойчивое снабжение качественной водой для населения и поддержать экономическое развитие края.

Станислав Маслаков