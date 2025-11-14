В Дагестане ущерб от майнинг-ферм в 2025 году составил 85 млн рублей

С начала 2025 года в Дагестане выявили 73 факта хищения электрической энергии майнинг-фермами для добычи криптовалюты, из них 55 фактов задокументировали официально. По остальным 18 фактам продолжается сбор информации и экспертиза приборов учета, после чего будут составлены акты ущерба и выявлены собственники. В общей сложности украли 12,6 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 85,7 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего с начала года по всему Дагестану выявили 1,7 тысячи случаев неучтенного потребления электроэнергии на сумму 120 млн руб. и 46,1 млн кВт/ч. С 1 января 2025 года в республике действует полный запрет на деятельность майнинг-ферм.

В начале октября в селе Унцукуль раскрыли крупную нелегальную майнинг-ферму с 58 устройствами, которая нанесла ущерб энергетической системе на 14 млн руб. Там же по факту хищения электроэнергии возбудили уголовное дело. В ноябре нашли и новую форму подпольной фермы в автомобиле с ущербом на 1,5 млн руб.

Такое массовое незаконное потребление связано с высокой нагрузкой на энергосистему, перерасходом по линиям и подстанциям, что повышает риски аварий и отключений. За 2025 год энергетики Дагестана провели 276 рейдов по борьбе с несанкционированным подключением к электросетям, часто в сотрудничестве с правоохранителями. Местные власти усиленно контролируют соблюдение запрета на майнинг.

Станислав Маслаков