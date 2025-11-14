Сбер: жители Северного Кавказа все чаще оплачивают покупки QR-кодом

Жители Республик Северного Кавказа стали чаще оплачивать покупки с помощью QR-кода, выяснили аналитики Сбера. Так, за 10 месяцев текущего года таким способом оплаты воспользовались более 36,7 млн раз, что на 5% больше, чем за весь прошлый год.

Фото: ГигаЧат от Сбера

Согласно исследованию, чаще всего покупки через сервис SberPay QR в этом году совершали в Дагестане — более 16 млн раз. В Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании и Чеченской Республике число транзакций примерно равное — здесь оплатили QR-кодом более 5 млн раз. В Карачаево-Черкессии такой показатель достиг 3,7 млн, а в Ингушетии 1,3 млн.

Эксперты отмечают, ежегодного на рынке безналичных платежей доля транзакций через QR-код растет: с начала этого года самый высокий процент числа таких платежей на Северном Кавказе отмечается в Чечне (43%), Ингушетии (39%) и Дагестане (36%). В октябре, подсчитали аналитики Сбера, жители Республик воспользовались сервисом SberPay QR более 3,3 млн раз — это составляет 26% от общего числа платежей через торговый эквайринг в этом месяце.

«В Ингушетии — в октябре количество оплат с помощью QR-кода достигло почти 120 тысяч, а общий объем числа транзакций за 10 месяцев текущего года вырос до 1,3 млн. По доле оплат через сервис SberPay QR Ингушетия уверенно удерживает вторую позицию среди других регионов юга России и СКФО — она составляет почти 40% от общего числа транзакций, проведенных через терминалы»,— комментирует Виктор Бударин, Управляющий Ингушским отделением Сбербанка.

Эксперты отмечают, что зачастую покупатели используют оплату по QR-коду из-за удобства, простоты и безопасности: например, можно не носить с собой наличные деньги и банковские карты, для совершения покупки достаточно иметь при себе смартфон.