Суд продлил арест директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе

Нальчикский городской суд продлил арест директору и главному инженеру канатной дороги на Эльбрусе по делу о гибели трех человек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Кабардино-Балкарии.

Заключение под стражей продлили на месяц — до 11 декабря.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», инцидент произошел днем 12 сентября на участке с шестой опорой: трос сошел с балансира, подвесные кресла с людьми упали на скалы. Погибли три человека, еще 11 получили травмы разной степени тяжести.

Предварительная версия случившегося — техническая неисправность или износ троса, однако собственники канатки эту причину опровергли. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следственный комитет и региональная прокуратура проводят проверки.

