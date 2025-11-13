Житель Дагестана получил 9 лет колонии за убийство 22-летней давности

Житель Акушинского района Дагестана получил девять лет колонии за убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ) 22-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в декабре 2003 года осужденный со знакомыми ехал на такси из Махачкалы в Ставропольский край. Между фигурантом и водителем произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый выстрелил в оппонента из самодельного пистолета. Тело таксиста позже нашли в багажнике автомобиля на автостанции Южно-Сухокумска.

Обвиняемого объявили в федеральный розыск, а задержали в мае 2024 года.

Мария Хоперская