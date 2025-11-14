Регионы СКФО лидируют в России по росту сбора тепличных овощей

Республика Северная Осетия — Алания и Кабардино-Балкария возглавили рейтинг российских регионов по приросту производства овощей в защищенном грунте за 10 месяцев 2025 года, сообщила пресс-служба Россельхозбанка.

В обеих республиках сбор овощей в теплицах увеличился более чем на 10 тысяч тонн по сравнению с тем же периодом 2024 года. В Кабардино-Балкарии урожай вырос с 10,9 тыс. тонн до свыше 21,1 тыс. тонн. В Северной Осетии результат обусловлен эффектом низкой базы и запуском тепличного комплекса «Алания»: если в прошлом году здесь собрали всего 266 тонн, то в 2025 году за неполный год — уже более 10,9 тыс. тонн.

Общий объем сбора тепличных овощей в России с начала года достиг около 1,3 млн тонн, превысив показатель 2024 года на 5 тыс. тонн. Заместитель руководителя центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Ольга Ухалина отметила, что доля самообеспеченности овощами в России вскоре может превысить ключевой уровень продовольственной безопасности в 90%, что станет возможным благодаря развитию проектов защищённого грунта. Перспективы отрасли связывают с созданием гибридов пятого поколения для теплиц, улучшением устойчивости культур к болезням и повышением качества продукции.

В числе лидеров по производству овощей закрытого грунта также находится Ставропольский край. За семь месяцев 2025 года тепличные комплексы региона собрали 75,9 тыс. тонн овощей. В 2026 году площадь тепличных хозяйств в Ставрополье планируют увеличить на 12% — до 375,5 га, что обеспечит дополнительный прирост урожая примерно на 19 тыс. тонн в год.

Станислав Маслаков