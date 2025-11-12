Вложения в долевое строительство Дагестана в 2025 году выросли в 1,7 раза

В Дагестане к 1 октября 2025 года открыто 1,9 тыс. эскроу-счетов, на которых будущие владельцы квартир разместили свыше 9 млрд руб. Деньги дольщиков хранятся на эскроу-счетах и становятся доступны застройщикам только после ввода недвижимости в эксплуатацию. За год вложения в долевое строительство выросли в 1,7 раза, сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Заместитель управляющего отделением банка Вадим Зайцев отметил, что с начала действия системы проектного финансирования в Дагестане раскрыто 244 эскроу-счета. По уже завершенным объектам девелоперы получили 314 млн руб. На начало октября действует 37 кредитных договоров между банками и строительными компаниями. Общая сумма заемных средств за год выросла более чем в три раза — до 48,5 млрд руб.

Согласно данным за сентябрь 2025 года, из 1,1 млн квадратных метров строящегося жилья в Дагестане более 1 млн квадратных метров возводится с использованием счетов эскроу. Активизация долевого строительства и масштабное подключение к проектному финансированию способствуют улучшению жилищной ситуации в Дагестане и развитию строительной отрасли региона в 2025 году. Такой рост связан с расширением механизмов проектного финансирования и ужесточением контроля за вложениями дольщиков, что повышает доверие к рынку и устойчивость строительного сектора региона. Эти изменения совпадают с общей тенденцией роста ввода многоквартирных домов в республике, который за январь–февраль 2025 года увеличился на 108,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Станислав Маслаков