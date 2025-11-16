На Ставрополье муниципалитет незаконно отказал фирме в участии в торгах

Суды всех инстанций стали на сторону УФАС, подтвердив законность предписания по делу о нарушении порядка проведения аукциона управлением имущественных отношений администрации Минераловодского муниципального округа. Администрация отказала в допуске к участию в торгах индивидуальному предпринимателю по двум лотам, мотивировав отказ «несоответствием заявки установленной форме». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Организатор торгов указал, что в заявке претендента не были заполнены банковские реквизиты для возврата задатка.

«Важно, что при проведении аукциона в электронной форме денежные средства участника не перечисляются на расчетный счет организатора торгов, а блокируются на специальном счете средствами оператора электронной торговой площадки, на которой проводятся торги»,— отметили в УФАС.

В ведомстве добавили, что для разблокирования этих средств не требуется сообщать какие-либо реквизиты, и отклонение заявок для участия в электронных торгах по причине отсутствия реквизитов для возврата задатка является необоснованным.

В настоящее время договоры аренды с победителями повторных торгов успешно заключены и зарегистрированы в установленном порядке. Победителем торгов стал участник, заявка которого ранее была незаконно отклонена.

Наталья Белоштейн