В Северной Осетии открыли 19 бесплатных центров подготовки к ЕГЭ

В Северной Осетии на базе школ начали работу 19 бесплатных центров подготовки к единому государственному экзамену. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Центры расположены на базе общеобразовательных учреждений во Владикавказе и районах региона. Уточняется, что инициатива показала свою работоспособность в прошлом году, а успех программы привел к решению о ее продолжении. Для записи в учебные группы выпускникам следует обратиться к классным руководителям или напрямую в образовательные учреждения, где функционируют центры.

Константин Соловьев