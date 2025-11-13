Как в Ставропольском крае готовят BI-аналитиков для госслужбы

В Ставропольском крае развитие цифровых технологий привело к увеличению потребности в квалифицированных аналитиках.

Фото: ГигаЧат от Сбера

К примеру, как рассказали в Сбербанке, отечественная платформа «Навигатор» с 2024 года используется в Ситуационном центре губернатора Ставропольского края. В ближайшее время доступ к системе будет расширен для структурных подразделений аппарата правительства и профильных министерств региона.

«Изучение современных технологий становится фундаментом для востребованных профессий»,— прокомментировал Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.

По словам кандидата экономических наук, доцента, руководителя программы, начальника управления стратегического развития СКФУ Ирины Глазковой, студенты должны сразу приступить к решению практических задач, возникающих в экономике и государственном управлении нашего края. Они должны владеть не просто инструментами, но и уметь выстраивать сквозную аналитику — от сбора данных до презентации дэшбордов на уровне руководства.

«Государству необходимы профессионалы, умеющие эффективно анализировать данные и создавать статистические отчеты. Именно такие специалисты помогут реализовать национальные проекты в нашем крае. Программа решает ключевую практическую задачу — создание кадрового резерва, а для бизнеса это гибкая и открытая возможность получить специалистов, которые уже понимают отраслевую специфику и владеют передовыми инструментами анализа»,— отметил министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев.

Проект подготовки BI-аналитиков реализуется в рамках федеральной программы «Цифровые кафедры», которая реализуется вузами-участниками программы Минобрнауки России «Приоритет-2030». Это инициатива, позволит студентам всех специальностей получить дополнительную ИТ-квалификацию параллельно с основным образованием. Программа направлена на массовую подготовку высококвалифицированных кадров для цифровизации экономики России.