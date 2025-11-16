Дагестан вошел в топ-регионов с самым низком потреблением алкоголя

В октябре 2025 года Дагестан занял третье место в рейтинге регионов России по самому минимальному количеству потребляемого алкоголя на одного жителя. Жители республики в среднем потребляли по 0,9 литров. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Согласно статистическим данным, меньше всего алкоголя в России потребляют в Чечне — 0,1 литра, в Дагестане — 0,9 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,2 литра. Минимальные объемы употребляемого спиртного отмечены также в Карачаево-Черкесии — 2,6 литра, в Ставропольском крае — 3,82 литра.

Больше всего алкоголя в СКФО употребляют в Северной Осетии — 4,6 литра на человека в месяц.

В числе самых пьющих регионов в России оказались Ненецкий автономный округ — 19,1 литр на человека в месяц, Еврейская автономная республика — 14,5 литров, Чукотский автономный округ — 13,7 литров.

По данным аналитиков, снижение потребления алкогольной продукции отмечается по всей стране. Так, в марте показатель составлял 8,4 литра на человека, а в апреле он опустился до 8,3 литров. Через семь месяцев, в октябре текущего года, он снизился уже до 7,7 литров.

