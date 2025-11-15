На Ставрополье ФАС добилась отмены результатов земельного аукциона

Кассационный суд в Ставропольском крае поддержал антимонопольную службу в деле о нарушении порядка проведения земельного аукциона, где комиссия незаконно пересчитала цену участника, снизив стоимость аренды более чем на 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФАС региона.

Установлено, что в ходе торгов, организованных ГКУ «Земельный фонд» Ставропольского края, аукционная комиссия допустила нарушение процедуры. Участник предложил цену, не соответствующую ни одному шагу аукциона. Вместо отклонения некорректного предложения согласно утвержденным правилам, комиссия самостоятельно пересчитала стоимость, уменьшив итоговую цену аренды более чем на 10%.

По жалобе одного из претендентов антимонопольный орган установил факт нарушения положений Земельного кодекса и правил проведения аукциона. Организатору выдали предписание об отмене итогового протокола и повторном проведении процедуры. Земельный фонд обжаловал выводы управления в суде, однако все инстанции подтвердили законность действий УФАС.

Уточняется, что должностное лицо, ответственное за проведение аукциона, получило штраф.

Константин Соловьев