Объем выдачи жилищных кредитов в СКФО вырос на 16% за месяц

За девять месяцев 2025 года в Республиках Северного Кавказа объем выдачи жилищных кредитов превысил 20,5 млрд рублей — на 16% больше, чем на конец августа, подсчитал аналитический центр Домклик. Положительная динамика отмечается на фоне смягчения кредитно-денежной политики Банка России.

По данным исследования Домклик, на Северном Кавказе первичный рынок занимает лидирующую позицию по объему выдач, который с января по сентябрь 2025 года достиг 13,4 млрд рублей, что составляет 65% от общего объема ипотечных выдач. Наиболее высокая доля новостроек в выдачах отмечается в Кабардино-Балкарии (81%), Северной Осетии-Алании (80%) и Дагестане (78%). А больше всего объема в сегменте готовых квартир пришлось на Чечню и Карачаево-Черкесию, где доля выдач составила 74% и 30% соответственно. В сегменте ИЖС доля выдачи варьируется от 0,1% (Дагестан, Чечня) до 1,2% (Карачаево-Черкессия). Эксперты Домклик сообщают, что спрос на покупку недвижимости растет на фоне снижения ключевой ставки, и, следовательно, ставок кредитования по рыночным ипотечным программам.

«На Северном Кавказе Дагестан является одним из лидеров по спросу на жилищные кредиты. Согласно статистике Сбера, к концу августа жители получили более 1 тыс. кредитов на общую сумму 4,3 млрд рублей, а в сентябре показатель объема выдач вырос до 5 млрд рублей. Сегодня доля рынка сегмента вторичной недвижимости составляет 70%, при этом растет интерес к покупке жилья в новостройках. По итогам 9 месяцев доля новостроек в выдачах составила 78,1%, а вторичной недвижимости — 21,8%, остаток приходится на ИЖС. Хочу отметить спрос на использования эксроу-счетов: сейчас почти все сделки на первичном рынке в Дагестане проходят именно через этот механизм, гарантирующий прозрачность сделок и уверенность покупателей»,— прокомментировал Евгений Морозов, Управляющий Дагестанским отделением Сбербанка.