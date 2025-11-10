Суд Махачкалы рассмотрит дело о получении взятки бывшим замминистром образования

Прокуратура Дагестана направила в суд уголовное дело о получении взяток (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере более 60 млн рублей бывшего заместителя министра образования и науки региона. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2012 году обвиняемый лично получил взятку в 400 тыс. руб., а с 2013 по 2023 годы – в размере 60 млн руб. от руководителя коммерческой организации за содействие в заключении государственных контрактов на ремонт подведомственных министерству объектов.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Махачкалы.

Константин Соловьев