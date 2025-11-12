На поддержку аграриев Ставрополья в 2025 году выделили более 5 млрд рублей

Из федерального бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей Ставропольского края в 2025 году выделили более 5 млрд руб. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева.

Встреча с вице-премьером и губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым состоялась в Москве. Глава региона доложил, что фермеры засеяли озимые культуры на 86% запланированных территорий, порядка 1,6 млн га. Все семена для посевной кампании имеют отечественное происхождение.

Параллельно на Ставрополье продолжается уборка культур. Сахарную свеклу собрали с 89% площадей, получив 1,4 млн т урожая. Практически завершен сбор подсолнечника, активно убирают кукурузу. Общий урожай зерновых в 2025 году уже достиг 10,3 млн т.

Уточняется также, что за семь лет лесная площадь региона выросла на 370 га. Ежегодно в крае закладывается свыше 50 га зеленых насаждений.

Константин Соловьев