Жителя КЧР осудили за предоставление опасных услуг туристам

В Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии суд признал виновным местного жителя в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья туристам (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Следствием и судом установлено, что 28 апреля 2025 года обвиняемый в Архызе предоставил в пользование туристу и его семье квадроцикл. При этом осужденный не убедился в наличии у мужчины соответствующих прав и навыков вождения и не обеспечил его и пассажиров защитными шлемами.

В пути водитель квадроцикла, не справившись с управлением, съехал с грунтовой дороги в результате чего с посадочных мест выпали его супруга и двое несовершеннолетних детей.

Пострадавшие с различными травмами были доставлены в больницу. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Приговором суда виновный осужден к штрафу.

