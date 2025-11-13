Правительство РФ списывает Ставрополю и Дагестану 1,2 млрд рублей долгов

Правительство России списывает Ставропольскому краю и Дагестану 1,2 млрд руб. бюджетных кредитов до конца 2025 года, сообщает пресс-служба правительства.

Ставрополью компенсируют 551,6 млн руб. задолженности, Дагестану — 659,7 млн руб. Эти списания входят в масштабную программу поддержки регионов, в рамках которой 15 субъектам списывают до двух третей долгов по бюджетным кредитам на сумму 27,9 млрд руб.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что регионы ранее направляли средства на единовременные выплаты военнослужащим и их семьям, компенсировали коммунальные платежи, транспортный налог, расходы на обучение детей и отдых в летних лагерях. Решение о списании долгов позволит регионам высвободить финансовые ресурсы для новых социальных и инфраструктурных задач.

Списания задолженности по бюджетным кредитам в 2025 году уже достигли 226,8 млрд руб. Весной 2025 года долги списывали четырем регионам Северо-Кавказского федерального округа: Дагестану — 1,15 млрд рублей, Кабардино-Балкарии — 2,2 млрд, Карачаево-Черкесии — 1,6 млрд, Северной Осетии — 932 млн рублей. В целом в 2025 году списания осуществляются на основе закона, позволяющего правительству списывать до двух третей задолженности регионов, если они направляют средства на приоритетные социальные и инфраструктурные проекты, включая поддержку семей военнослужащих, ЖКХ и обновление транспорта.

В списке помимо Северного Кавказа также регионы Чечня, Хакасия, Карелия, Забайкальский край, Ивановская, Калининградская, Омская, Псковская и Смоленская области. В общей сложности возможность списания воспользовались уже более 30 регионов с совокупным долгом, превышающим 100 млрд руб. Михаил Мишустин подчеркнул, что такие меры направлены на улучшение социальной сферы и развитие территорий, что позитивно скажется на федеральной и региональной экономиках.

Законодательная база списаний была заложена в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Правительство регулярно утверждает перечни регионов, чьи долги подлежат списанию, с обязательным условием целевого использования высвобождаемых средств на проекты модернизации инфраструктуры и социальной поддержки.

Станислав Маслаков