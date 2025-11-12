Главные новости за 12 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Популяцию рыбы в Муринском ручье и реке Охте пообещали восстановить к весне 2026 года. «Водоканал Санкт-Петербурга» проведет работы по поручению Смольного после инцидента с просадкой грунта на Выборгском коллекторе, который произошел в октябре. Научное сопровождение проекта обеспечит Государственный гидрологический институт. Тем временем спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский выступил против парламентского расследования причин случившегося, заявив, что депутатский корпус «в полном объеме владеет информацией об инциденте».

Власти Санкт-Петербурга планируют закупить лекарственные препараты и средства диагностики для пациентов с диабетом на сумму свыше 300 млн рублей в 2026 году. Об этом сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов. По его словам, закупочные процедуры уже начались, что позволит обеспечить потребности пациентов с начала будущего года. «Нам удалось перейти в плановый режим, когда закупки происходят своевременно и заранее»,— отметил чиновник.

Кольцевая автодорога — 2 (КАД-2) вокруг Санкт-Петербурга предположительно будет эксплуатироваться на платной основе, такое решение уже утверждено для ее первого участка. Соответствующая информация содержится в документах Федеральной государственной информационной системы территориального планирования. Согласно материалам ФГИС ТП, участок трассы от развязки с М-11 «Нева» в Тосненском районе до Кузьмолово во Всеволожском районе планируется как платная автомобильная дорога категории IБ. Окончательное решение будет принимать госкомпания «Автодор».

Безымянный муниципальный округ № 72 во Фрунзенском районе получит историческое название. Депутаты ЗакСобрания приняли в первом чтении законопроект о его переименовании в «муниципальный округ Николаевский». За проголосовал 41 парламентарий, против выступили двое. Инициатива исходила от самих жителей, а новое имя выбрано с опорой на историю этой территории. Как пояснила глава МО Лилия Судьина, название связано не с последним российским императором, а с Николаем I и историческими объектами местности.

Московский районный суд Санкт-Петербурга приостановил деятельность компании ООО «Аурум Плюс» в столовой СПб ГБ ПОУ «Колледж "Звездный"» на 12 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ). В конце октября учащиеся образовательного учреждения почувствовали себя плохо после посещения столовой колледжа. Региональное управление СКР инициировало проведение проверки. По последним данным, отравились 20 человек.

В отношении депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Ольги Штанниковой составили протокол за пост с фотографией оппозиционера Алексея Навального, сообщили «Ъ Северо-Запад» в объединенной пресс-службе городских судов. Госпоже Штанниковой вменяют публичную демонстрацию символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Если суд признает ее виновной, парламентарий не сможет принять участие в выборах 2026 года.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании одобрили во втором чтении корректировку бюджета на текущий год. С учетом очередной поправки губернатора города Александра Беглова, доходы в 2025 году составят 1,406 трлн рублей. В первом варианте законопроекта предполагалось, что они будут на уровне 1,387 трлн рублей. Подробнее о корректировке бюджета — в материале «Ъ Северо-Запад».

Сотрудники силовых служб задержали в Петербурге администратора канала «Конкретно.ру» Александра Семенова, которого подозревают в передаче взятки начальнику пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеславу Степченко. Последний тоже задержан. За незаконное вознаграждение представитель главка мог регулярно передавать админу ежедневные сводки происшествий, а также видеозаписи с камер наблюдения. В деле фигурирует сумма в размере не менее 660 тыс. рублей. Октябрьский районный суд избрал господину Семенову меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Городской суд Санкт-Петербурга удовлетворил административный иск Пулковской таможни о признании книги «Марш национализма» экстремистским материалом. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Поводом для судебного разбирательства стал инцидент в апреле 2024 года, когда у 17-летней пассажирки рейса Петербург — Милан при досмотре в аэропорту обнаружили книгу Фридриха Георга Юнгера издательства Russian Revolver. Издание изъяли и направили на экспертизу.

Проект бюджета Ленобласти на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов прошел первое чтение в региональном парламенте. С момента нулевого чтения проекта основные параметры главного финансового плана остались без изменений: доходы спрогнозированы на уровне 282,4 млрд рублей, расходы — 309,9 млрд, дефицит — 10,5%. По мнению областных властей, бюджет сохраняет социальный характер и направлен на развитие. В частности, на зарплаты работников бюджетной сферы предусмотрено 47,8 млрд руб., а на меры социальной поддержки — 54,8 млрд рублей.

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило конкурс на выбор подрядчика для реконструкции участка Манчестерской улицы в Выборгском районе Петербурга. Максимальная цена контракта составит 1,97 млрд рублей, обратил внимание «Ъ Северо-Запад» на материалы сайта госзакупок. Победителю тендера необходимо будет реконструировать участок улицы от проспекта Энгельса до проспекта Тореза до 16 октября 2028 года. Кроме того, как следует из проектной документации, подрядчик расширит улицу до четырех полос, ширина каждой составит 3,75 м.

На «Газпром Арене» в Петербурге состоялся товарищеский матч сборной России по футболу против команды Перу. Игра собрала на стадионе 45 тыс. зрителей и завершилась вничью со счетом 1:1. В первом тайме на 18-й минуте с передачи Алексея Миранчука отличился Александр Головин. Незадолго до финального свистка ответный гол забил перуанец Алекс Валера. Вызванный в национальную сборную защитник петербургского «Зенита» Юрий Горшков вышел с первых минут и был заменен на 65-й минуте. Другой находящийся в заявке представитель сине-бело голубых — Максим Глушенков — на поле так и не появился.