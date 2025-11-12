Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Популяцию рыбы в Муринском ручье и реке Охта после аварии восстановят в 2026 году

Популяция рыбы в Муринском ручье и реке Охта будет восстановлена к весне 2026 года, сообщает ТАСС. «Водоканал Санкт-Петербурга» проведет работы по поручению Смольного после инцидента с просадкой грунта на Выборгском коллекторе, который произошел в октябре.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Научное сопровождение проекта обеспечит Государственный гидрологический институт. Специалисты уже приступили к промывке русла ручья чистой водой для восстановления экологического баланса. После схода паводков весной планируется провести комплексный мониторинг качества воды для фиксации положительной динамики.

Ранее «Ъ Северо-Запад» подробно писал о происшествии на пересечении 1-го Муринского проспекта и улицы Харченко.

Подробнее читайте в материале «Полный провал».

Андрей Маркелов

