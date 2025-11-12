ЗакС Ленобласти принял в первом чтении проект регионального бюджета до 2028 года

Проект бюджета Ленобласти на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов прошел первое чтение в региональном парламенте. С момента нулевого чтения проекта основные параметры главного финансового плана остались без изменений: доходы спрогнозированы на уровне 282,4 млрд рублей, расходы — 309,9 млрд, дефицит — 10,5%.

По мнению областных властей, бюджет сохраняет социальный характер и направлен на развитие. На зарплаты работников бюджетной сферы предусмотрено 47,8 млрд рублей, на меры социальной поддержки — 54,8 млрд, на реализацию региональных проектов и нацпроектов — 33 млрд. Поправки к законопроекту принимаются профильной комиссией до 24 ноября. Второе чтение бюджета на следующие три года пройдет в областном парламенте 5 декабря.

Депутатские слушания («нулевое» чтение) бюджета состоялись 22 октября. Тогда больше всего парламентариев волновал вопрос неравномерного распределения по районам Ленобласти средств адресно-инвестиционной программы (АИП), 63% которой отводится Всеволожскому району.

