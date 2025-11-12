Петербургский суд признал экстремистским материалом книгу «Марш национализма»

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил административный иск Пулковской таможни о признании книги «Марш национализма» экстремистским материалом. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в личном Telegram-канале.

Поводом для судебного разбирательства стал инцидент в апреле 2024 года, когда у 17-летней пассажирки рейса Петербург — Милан при досмотре в аэропорту обнаружили книгу Фридриха Георга Юнгера издательства Russian Revolver. Издание изъяли и направили на экспертизу.

Эксперты усмотрели в книге «признаки экстремистского значения — пропаганду национализма», а также информацию, способную нанести вред интересам и безопасности государств-членов ЕАЭС и их граждан.

Артемий Чулков