Сборная России не смогла обыграть Перу в товарищеском матче на «Газпром Арене»

На «Газпром Арене» в Петербурге состоялся товарищеский матч сборной России по футболу против команды Перу. Игра собрала на стадионе 45 тыс. зрителей. Российский гимн перед началом встречи исполнила певица Татьяна Куртукова, прославившаяся патриотической композицией «Матушка-земля».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарищеский матч по футболу между сборными командами России и Перу на стадионе "Газпром Арена". Игрок сборной России Александр Головин (справа) во время матча.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Товарищеский матч по футболу между сборными командами России и Перу на стадионе "Газпром Арена". Игрок сборной России Александр Головин (справа) во время матча.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сама игра завершилась вничью со счетом 1:1. В первом тайме на 18-й минуте с передачи Алексея Миранчука отличился атакующий полузащитник «Монако» и воспитанник ЦСКА Александр Головин. Незадолго до финального свистка ответный гол забил перуанец Алекс Валера.

Вызванный в национальную сборную защитник петербургского «Зенита» Юрий Горшков вышел с первых минут и был заменен на 65-й минуте. Другой находящийся в заявке представитель сине-бело голубых — Максим Глушенков — на поле так и не появился.

В субботу, 15 ноября, российская сборная сыграет очередной товарищеский матч. На стадионе «Фишт» в Сочи ее соперником станет еще один представитель южноамериканского футбола — сборная Чили.

Андрей Цедрик