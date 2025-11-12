Спикер петербургского ЗакСа отклонил предложение расследовать загрязнение Охты

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский выступил против парламентского расследования причин загрязнения Муринского ручья и реки Охта, сообщает ЗАКС.ру. Ранее с соответствующей инициативой выступала руководитель городского отделения партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский (в центре) во время заседания.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский (в центре) во время заседания.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Бельский заявил изданию, что депутатский корпус в полном объеме владеет информацией о инциденте. «Надо отдать должное, “Водоканал“ работал круглосуточно над этой проблемой. Уже 4 ноября проблема была локализована»,— отметил спикер. Правительство дало ответы по аварии, а восполнение потерь запланировано на весенне-летний период 2026 года, добавил законодатель.

В своем обращении к руководителю Законодательного собрания на прошлой неделе госпожа Тихонова призывала провести парламентское расследование и обеспечить проведение регулярных брифингов со СМИ. По ее мнению, в парламенте могло бы найтись достаточно депутатов для инициации процедуры.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что, по мнению Росприроднадзора, сброс сточных вод в Муринский ручей создает угрозу загрязнения Невы. Незадолго до сообщения, в этом водоеме и Охте появились неприятные запахи и мертвая рыба, а в Смольном признали попадание нечистот в Муринский ручей, вызванное случившейся в связи с провалом грунта аварией на Выборгском канализационном коллекторе.

В среду, 12 ноября, в «Водоканале Санкт-Петербурга» заявили, что популяция рыбы в Муринском ручье и реке Охта будет восстановлена к весне 2026 года. Специалисты уже приступили к промывке русла ручья чистой водой для восстановления экологического баланса. После схода паводков весной планируется провести комплексный мониторинг качества воды для фиксации положительной динамики.

Артемий Чулков