Петербург направит более 300 млн рублей на лекарства для диабетиков в 2026 году

Власти Санкт-Петербурга планируют закупить лекарственные препараты и средства диагностики для пациентов с диабетом на сумму свыше 300 млн рублей в 2026 году. Об этом сообщил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, закупочные процедуры уже начались, что позволит обеспечить потребности пациентов с начала будущего года. «Нам удалось перейти в плановый режим, когда закупки происходят своевременно и заранее», — отметил чиновник.

Господин Мотовилов подчеркнул, что в настоящее время удается создавать необходимые запасы тест-полосок, инсулина и других лекарственных препаратов. При этом большинство закупаемых средств — российского производства.

На этом фоне на прошлой неделе в общественной организации нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» сообщили, что препарат «Парсабив», необходимый пациентам с хронической болезнью почек, пропал из аптек. Тогда в комздраве Петербурга заявили, что закупленный на 2025 год объем лекарства уже полностью выдан, а новые поставки ожидаются во второй половине ноября.

Пациентам на гемодиализе в структуре Смольного посоветовали приобретать аналог — «Парикальцитол». Вскоре стало известно, что СКР выясняет обстоятельства сбоев поставки препарата. Проверку взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Артемий Чулков