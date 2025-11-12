Депутаты ЗакСа решили вернуть муниципальному округу №72 историческое название

Безымянный муниципальный округ №72 во Фрунзенском районе получит историческое название. Депутаты ЗакСобрания приняли в первом чтении законопроект о его переименовании в «муниципальный округ Николаевский». За проголосовал 41 парламентарий, против выступили двое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Инициатива исходила от самих жителей, а новое имя выбрано с опорой на историю этой территории. Как пояснила глава муниципального образования Лилия Судьина, название связано не с последним российским императором, а с Николаем I и историческими объектами местности. В XIX веке здесь проходила Николаевская железная дорога (сейчас Октябрьская — Ъ), а в 1920-30-х годах существовал поселок Николаевский.

«Данное название было предложено жителями. Их мнение является основой для реализации всех их инициатив. Это и легло в основу принятия решения советом», — подчеркнула Судьина, отвечая на вопросы депутатов.

Во время обсуждения в парламенте инициативу подвергли сомнению. Коммунисты обратили внимание, что железная дорога уже более 100 лет носит название «Октябрьская», и поинтересовались, насколько демократичным было голосование, если в нем не было варианта сохранить прежнее название.

Парламентарий Алексей Цивилев напрямую спросил, не связано ли название с Николаем II. Глава округа дала отрицательный ответ, сославшись на мнение топонимической комиссии, которая рекомендовала именно вариант «Николаевский».

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что ЗакСобрание рассмотрит законопроект об организации муниципальной власти. После его принятия изменятся численность муниципальных депутатов и некоторые их обязанности.