На петербургского депутата Штанникову составили протокол за пост с фото Навального

В отношении депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Ольги Штанниковой составили протокол за пост с фотографией оппозиционера Алексея Навального, сообщили «Ъ Северо-Запад» в объединенной пресс-службе городских судов. Госпоже Штанниковой вменяют публичную демонстрацию символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Если суд признает ее виновной, парламентарий не сможет участвовать в выборах 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Заксобрания Петербурга от фракции «Яблоко» Ольга Штанникова (в центре) и лидер фракции «Яблоко» Александр Шишлов (справа) на заседании петербургского парламента.

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Депутат Заксобрания Петербурга от фракции «Яблоко» Ольга Штанникова (в центре) и лидер фракции «Яблоко» Александр Шишлов (справа) на заседании петербургского парламента.

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Поводом для составления протокола стал пост от 2013 года на странице Ольги Штанниковой в социальной сети «ВКонтакте», к которому приложена фотография политика. Как уточнили в пресс-службе судов, речь идет об одной публикации. Протокол зарегистрирован в Калининском райсуде.

Отметим, что в то время у «Яблока» и команды Алексея Навального был конфликт во время мэрской кампании в Москве, в которой участвовал последний. Председатель политкомитета «яблочников» в 2013 году активно высказывался об угрозе роста националистических настроений в России и отмечал, что господин Навальный был исключен из партии в 2007 году именно за «приверженность и пропаганду таких взглядов». Госпожа Штанникова в частности делала репосты таких публикаций, в которых была фотография Алексея Навального.

Нарушителям по ст. 20.3 грозит арест до 15 суток или штраф до 2 тыс. рублей с лишением права быть избранным в органы власти на год. Следовательно, если Ольгу Штанникову признают виновной, то это не позволит ей участвовать в выборах в петербургский парламент в сентябре 2026 года.

Во фракции «Яблоко» в Заксобрании сообщили журналистам, что обвинение в адрес их коллеги считают абсурдными.

Ранее аналогичную статью вменили петербургскому депутату от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаилу Амосову, депутату от КПРФ из Ленинградской области Ивану Апостолевскому, а также петербургскому правому активисту, экс-кандидату в ЗакС и в муниципальные депутаты Савве Федосееву. Каждый из них в суде отмечал, что не был в курсе, что изображение Алексея Навального считается экстремистской символикой. При этом, что коммунист, что националист весьма критически отзывались о погибшем в колонии оппозиционере. Все, кому инкриминировали демонстрацию символики, считают, что наказание связано с тем, чтобы лишить политиков юридической возможности выдвигаться на выборах.

Полина Пучкова