Смольный ищет подрядчика для реконструкции Манчестерской улицы за 2 млрд рублей

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило конкурс на выбор подрядчика для реконструкции участка Манчестерской улицы в Выборгском районе Петербурга. Максимальная цена контракта составит 1,97 млрд рублей, обратил внимание «Ъ Северо-Запад» на материалы сайта госзакупок.

Победителю тендера необходимо будет реконструировать участок улицы от проспекта Энгельса до проспекта Тореза до 16 октября 2028 года. Кроме того, как следует из проектной документации, подрядчик расширит улицу до четырех полос, ширина каждой составит 3,75 м.

Также по южной стороне Манчестерской улицы будет обустроена велодорожка. Проектом дополнительно предусмотрены велопереходы, которые обеспечат связь маршрута с парком Сосновка, модернизация остановок общественного транспорта и размещение зарядных станций для электромобилей.

Стефания Барченкова