Суд в Петербурге остановил работу столовой колледжа «Звездный» на 12 суток

Московский районный суд Санкт-Петербурга приостановил деятельность компании ООО «Аурум Плюс» в столовой СПб ГБ ПОУ «Колледж "Звездный"» на 12 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст.6.6 КоАП). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В конце октября учащиеся почувствовали себя плохо после посещения столовой колледжа. У них поднялась высокая температура, а также наблюдалась сильная тошнота. На следующий день после инцидента проверку компании-оператора начало региональное управление СКР.

Всего, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано уже 20 случаев острой кишечной инфекции, из них два — у сотрудников пищеблока компании-оператора. Еще до вынесения судебного решения ведомство ввело временный запрет на работу «Аурум Плюс» в столовой.

Артемий Чулков