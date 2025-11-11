В Белореченском районе полиция изъяла немаркированные сигареты на 4,7 млн рублей

В Белореченском районе полицейские изъяли более 36,2 тыс. пачек немаркированных сигарет стоимостью 4,7 млн руб. у 45-летнего жителя Армении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Приезжий закупал и хранил контрафактный табак для розничных продаж в районе и за его пределами. Оперативники обнаружили нелегальную продукцию в строящемся доме поселка Южного.

Уголовное дело передано в суд. Владельцу незаконной продукции грозит наказание до 12 лет лишения свободы по ч. 6 ст. 171.1 и ч. 6 ст. 327.1 УК РФ.

Алина Зорина