Жителя Кубани осудили за незаконный вылов краснокнижного осетра

Приморско-Ахтарский районный суд приговорил жителя Кубани Василия Саничева к полутора годам исправительных работ за незаконный вылов русского осетра в Азовском море. Ущерб водным ресурсам составил 276 тыс. руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

24 апреля 2025 года фигурант на резиновой лодке отправился в Ясенский залив Азовского моря, где проверил рыболовные сети. Он обнаружил в них русского осетра. Браконьер понимал, что данный вид занесен в Красную книгу России и его добыча запрещена. Тем не менее он не выпустил рыбу обратно, а забрал для личного использования. Позже нарушителя задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

В суде мужчина полностью признал вину. Приговор предусматривает исправительные работы на 1,5 года с удержанием 15% заработной платы в пользу государства. Наказание фигурант будет отбываться по месту жительства под контролем уголовно-исполнительной инспекции.

Василий Саничев признан виновным по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ). С него также взыскан полный ущерб от преступления.

Алина Зорина