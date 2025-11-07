Из свежей почты

Демид Мосензов, 7 лет, задержка психоречевого развития, требуется курсовое лечение. 252 319 руб.

В первый год жизни наши двойняшки, Демид и Лев, развивались нормально, а потом стали отставать, им диагностировали поражение мозга. В два года Демид не понимал речь и не говорил сам, не смотрел в глаза. Сдвиги в его состоянии появились после лечения в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва): он стал сообразительнее, освоил алфавит, запомнил цифры. Но говорит плохо, не умеет читать и писать, не может застегнуть пуговицы, завязать шнурки. Прерывать лечение нельзя, но наши возможности оплачивать его иссякли. Дина Мосензова, Москва

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Лечение надо продолжать, чтобы улучшить моторику, расширить кругозор Демида, развить экспрессивную речь, повысить концентрацию внимания, облегчить процесс обучения».

Валя Николаенко, 6 лет, множественный кариес, недоразвитие зубоальвеолярных дуг, требуется стоматологическое и ортодонтическое лечение. 148 480 руб.

Внимание! Цена лечения 634 480 руб. Общество помощи русским детям внесло 250 тыс. руб. Александр Иванович Соболь — 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тамбов» соберут 36 тыс. руб.

Валю я забрала из детдома под опеку, мать от нее отказалась. У девочки врожденные пороки развития, в том числе деформированные челюсти, нарушенный прикус. Нижняя челюсть очень узкая, зубы растут скученно, все они испорчены кариесом, эмаль стерта. Жевать Валя не может. Московские специалисты готовы провести сложное лечение челюстей, но прежде необходима стоматологическая подготовка. Лечение дорогое, оплата мне не по силам: одна воспитываю еще троих детей-инвалидов. Помогите! Людмила Свинухова, Тамбовская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Вале необходимы санация полости рта с использованием педиатрических коронок и ортодонтическое лечение с помощью несъемных и съемных аппаратов».

Лиза Игнатенко, 3 года, врожденная деформация левой стопы, требуется хирургическое лечение. 169 245 руб.

Внимание! Цена лечения 300 245 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 75 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Липецк» соберут 31 тыс. руб.

Лиза и Саша, мои близняшки, родились с подвернутыми стопами. У Лизы была деформирована левая стопа, у Саши — обе. Девочек лечили в городской больнице, стопа Лизы выровнялась не до конца и, когда дочка начала ходить, вновь подвернулась. В ярославской клинике Лизе готовы провести операцию, но оплатить лечение мы не в состоянии. У нас четыре дочки, муж работает на стройке, доходы скромные. Марина Игнатенко, Липецкая область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Лизы рецидив деформации левой стопы. Мы планируем курс этапных гипсований по методу Понсети и хирургическое лечение. В результате стопа выпрямится, девочка сможет нормально ходить».

Соня Артемова, 6 лет, низкорослость, требуется лекарство на год. 197 793 руб.

Внимание! Цена лекарства 335 793 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 38 тыс. руб.

С раннего детства Соня мало прибавляла в весе и росте. Врачи говорили, что причин для беспокойства нет, так как родители тоже невысокого роста, и что дочка вырастет со временем. Но отставание становилось очень заметным, улучшения не наступало. А недавно после углубленного обследования врачи установили, что по так называемому костному возрасту, то есть по развитию костей, отставание Сони от сверстников составляет три с половиной года! Чтобы дочка начала активно развиваться, ей необходима терапия специальным препаратом, стимулирующим рост. Но за счет госсредств лекарство получить нельзя, а сама я не могу его купить: детей двое, воспитываю их одна. Пожалуйста, помогите! Ирина Косенкова, Владимирская область

Детский эндокринолог НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова Анна Шадрина (Москва): «У Сони выраженная задержка темпов роста, прогноз без лечения неблагоприятный. Для достижения нормальных возрастных показателей девочке необходима терапия гормоном роста — препаратом соматропин (растан)».

Почта за неделю 31.10.2025—06.11.2025

Получено писем — 71

Принято в работу — 49

Отправлено в Минздрав РФ — 4

Получено ответов из Минздрава РФ — 0