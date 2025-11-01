Бастрыкину доложат о нападении школьниц на пенсионера в Каменске-Уральском

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении несовершеннолетних девушек на пожилого мужчину в Каменске-Уральском (Свердловская область), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором две школьницы по очереди подбегали к пенсионеру со спины и пинали его по ногам. После одного из ударов мужчину упал, а девочки, смеясь, убежали. Свои действия нападавшие сняли на видео и выложили в интернет. Инцидент вызвал общественный резонанс.

Полиция Каменска-Уральского установила личности подростков. Ими оказались местные жительницы 14 и 15 лет, одна из них уже была в поле зрения полиции. «Подростков вместе с родителями доставили в отдел для разбирательства. Сотрудникам полиции одна из школьниц пояснила, что таким образом они хотели повеселиться»,— сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский».

По данному факту следственные органы СКР по региону возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Доклад о ходе его расследования и установленных обстоятельствах генералу Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко.

Ранее в Екатеринбурге суд арестовал 14-летнего подростка, который вместе с друзьями напал на мужчину на остановке за сделанное им замечание.

Полина Бабинцева