Суд в Екатеринбурге арестовал подростка, избившего пенсионера на Ботанике

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал 14-летнего подростка, который напал вместе с друзьями на пенсионера на остановке «Самоцветный бульвар» на Ботанике, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Его обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, подросток и два его друга агрессивно отреагировали на замечание пенсионера и избили его. Происходящее несовершеннолетние снимали на видео и выложили в интернет.

Напомним, в начале октября широкий резонанс вызвал инцидент со стрельбой школьника в водителя трамвая на Вторчермете. Тогда власти призвали правоохранительные органы, добровольные народные дружины и «Русскую общину» усилить контроль за порядком в транспорте.

Ранее главный внештатный психотерапевт министерства здравоохранения Свердловской области Михаил Перцель выступил против «одних ограничений и карательных мер» в отношении подростков-вандалов в Екатеринбурге. По его словам, жесткие меры в отношении подростков могут усилить их «противостояние миру взрослых».

Полина Бабинцева