Дни рождения
Сегодня исполняется 55 лет артисту балета и балетмейстеру народному артисту РФ Сергею Филину
Сергей Филин
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Его поздравляет художественный руководитель Московского губернского театра народный артист РФ Сергей Безруков:
— Сергей Филин — это для меня не просто талантливый танцовщик, преподаватель, основатель Академии танца. Он один из тех редких людей, чья жизнь и судьба могут стать примером того, как можно достойно пройти серьезные испытания. Не сломаться и не просто подняться и идти дальше, а начать новую жизнь — с новыми творческими идеями и свершениями. Это вызывает огромное уважение. Я с удовольствием поздравляю Сергея с юбилеем и желаю всяческих успехов.