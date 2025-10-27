Сегодня исполняется 55 лет артисту балета и балетмейстеру народному артисту РФ Сергею Филину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Филин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сергей Филин

Его поздравляет художественный руководитель Московского губернского театра народный артист РФ Сергей Безруков:

— Сергей Филин — это для меня не просто талантливый танцовщик, преподаватель, основатель Академии танца. Он один из тех редких людей, чья жизнь и судьба могут стать примером того, как можно достойно пройти серьезные испытания. Не сломаться и не просто подняться и идти дальше, а начать новую жизнь — с новыми творческими идеями и свершениями. Это вызывает огромное уважение. Я с удовольствием поздравляю Сергея с юбилеем и желаю всяческих успехов.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»