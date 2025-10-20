Главные новости за 20 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В аэропорту Пулково утром 20 октября действовали ограничения на прием и выпуск рейсов. Это было связано с выкатом самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Инцидент произошел с запросившим экстренную посадку бортом Санкт-Петербург — Баку. Пассажиров рейса отправили в пункт назначения другим самолетом, однако более 40 человек отказались лететь резервным бортом.

ООО «Санкт-Петербургский лифтовый завод» (СПбЛЗ) Дмитрия Мареева рассматривает возможность локализации производства в Ломоносовском районе, сообщили в правительстве Ленинградской области. В частности, компания намерена выпускать в 47-м регионе панели и платы управления. Эксперты положительно оценивают планы по локализации. Подробнее о проекте — в материале «Ъ-СПб».

К ноябрю текущего года планируется завершить технико-экономическое обоснование (ТЭО) модернизации «Северной верфи» в Петербурге. Объединенная судостроительная корпорация может увеличить объем инвестиций в реализацию проекта до 600 млрд рублей. По предварительной информации, бюджет может вырасти в два раза по сравнению с первоначальными планами. Уточняется, что ТЭО сейчас находится на финальной стадии. Из него уже видно, что объем инвестиций превысит заявленные ранее 300 млрд рублей.

Собственник петербургских сетей ветеринарных клиник «Ситивет» и «Прайд» Алексей Клявин выкупил у Российского нового университета (РосНОУ) здание парк-отеля «Велес» на Северо-западе Москвы, следует из данных ЕГРН. Опрошенные «Ъ» эксперты оценили актив в 0,9 – 1,2 млрд рублей. Отель расположен в Северном Тушино по адресу: улица Вилиса Лациса, 6, к. 1. Он прекратил работу 28 сентября 2025 года, а незадолго до этого, 23 сентября, здание площадью 5,7 тыс. кв. м перешло от структуры РосНОУ ООО «Альфа траст» к ООО «Управляющая компания», принадлежащей господину Клявину.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Валерию Шляфману по делу об убийстве певца Игоря Талькова, совершенном в октябре 1991 года. Его оставили без изменений, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Сторона защиты просила отменить приговор, а Шляфмана оправдать. Против удовлетворения апелляционных жалоб возражала представитель потерпевший. Прокурор также просила не менять приговор, вынесенный Петроградским районным судом. Городской суд оставил решение в силе.

Следствие задержало жителя Петербурга в возрасте 19 лет, подозреваемого в оправдании терроризма. Своими мыслями юноша поделился в чат-группе мессенджера, полагают в ведомстве. После публикации комментариев было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. По информации СКР, фигурант оставил сообщения в июле 2025 года, находясь на территории Фрунзенского района. Специалист заключил, что комментарии являются оправданием деятельности представителей террористической организации, запрещенной на территории РФ. Петербуржца задержали и доставили в следственный отдел.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский во время творческой встречи в Театре имени Ленсовета заявил о завершении драматической карьеры. В ходе мероприятия господин Боярский уточнил, что у него нет новых проектов, он нигде не снимается. «Я много работал, больше полувека. Когда я все это успел сделать? Не понимаю. Много или мало? Мне 76 лет в декабре будет. Все, что мог, я совершил»,— подытожил актер. При этом в самом театре «Ъ-СПб» пояснили, что речь не идет об уходе Михаила Боярского со сцены — его имя по-прежнему значится в двух репертуарных спектаклях.

Документы без предварительной записи начали принимать в визовом центре Болгарии в Санкт-Петербурге. Соответствующее уведомление появилось на сайте учреждения. В региональных офисах на текущий момент есть ряд ограничений — там нельзя оплатить консульские сборы. На текущий момент поток заявителей небольшой. Набор документов на получение шенгена стандартный: авиабилеты, медстраховка, финансовые гарантии, бронь на проживание в гостинице.

Для сохранения объекта культурного наследия «Городское начальное училище им. Императора Александра II с территорией Греческого сада» в Петербурге проведут капитальный ремонт гимназии № 166. На работы выделили 667 млн рублей, следует из опубликованной закупки. Образовательное учреждение, работающее по адресу: Прудковский переулок, дом 1/8, литера А, выступило заказчиком работ. Исполнитель должен уложиться в срок до 30 апреля 2027 года. Проектом контракта предусмотрена, в частности, реставрация фасадов, башен и кровли здания.

Полиция Петербурга посчитала, что песня рэпера-иноагента Noize MC «Светлая полоса», которую исполняла уличная певица Диана Логинова (Наоко), дискредитирует ВС РФ, поскольку ее слушают украинцы во время атаки дронов. Такие выводы содержатся в протоколе, составленном на исполнительницу. Как сообщила «Ъ-СПб» руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева, данную информацию правоохранители нашли в соцсетях, приведя оттуда цитату некоего поклонника артиста с Украины, написавшего, что он «включал трек в Киеве во время атаки дронов и чувствовал поддержку артиста».

Комитет по транспорту Петербурга проводит оценку доли неоплаченных парковочных сессий, по итогам которой штраф за неоплату парковки могут повысить. Об этом сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на зампреда комитета Алексея Гончарова. В последние дни в соцсетях появились публикации о том, что после введения новых тарифов на парковку в некоторых случаях оплатить штраф дешевле, чем парковочную сессию. Напомним, что новые тарифы действуют в Петербурге с 15 октября. Цена зависит от загруженности улицы.

Комитет градостроительной политики Ленобласти утвердил изменения в проект планировки и межевания территории микрорайона «Новый Ямбург» в Кингисеппе. Вместо изначально запланированных секционных домов в этой локации появится точечная четырехэтажная архитектура, сообщили в пресс-службе строительного блока администрации Ленобласти. Новый микрорайон площадью 62 тыс. кв. м планируют возвести в 2027-2028 годах. В новостройках смогут разместиться 1,9 тыс. жителей.