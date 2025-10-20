Владелец петербургских ветклиник приобрел отель в Москве

Собственник петербургских сетей ветеринарных клиник «Ситивет» и «Прайд» Алексей Клявин выкупил у Российского нового университета (РосНОУ) здание парк-отеля «Велес» на Северо-западе Москвы, следует из данных ЕГРН. Опрошенные «Ъ» эксперты оценили актив в 0,9–1,2 млрд.

Отель расположен в Северном Тушино по адресу: улица Вилиса Лациса, 6, к. 1. Он прекратил работу 28 сентября этого года, а незадолго до этого, 23 сентября, здание площадью 5,7 тыс. кв. м перешло от структуры РосНОУ ООО «Альфа траст» к ООО «Управляющая компания», принадлежащей Александру Клявину.

По мнению экспертов рынка, новый владелец может сохранить гостиничный функционал площадки или переоборудовать ее под ветеринарную клинику. Во втором случае для этого потребуется около 500–600 млн рублей без учета стоимости оборудования и оснащения.

Подробнее о сделке и перспективности актива — в материале «Ъ» «К отелю возник животный интерес».

Артемий Чулков