Юного петербуржца задержали по подозрению в оправдании терроризма в мессенджере

Следствие задержало жителя Санкт-Петербурга в возрасте 19 лет, подозреваемого в оправдании террористической деятельности. Своими мыслями он поделился в чат-группе мессенджера, полагают в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу, после публикации комментариев возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. По информации следствия, фигурант оставил сообщения в июле 2025 года, находясь на территории Фрунзенского района.

Специалист заключил, что комментарии являются оправданием деятельности представителей террористической организации, запрещенной на территории России. Петербуржца задержали и доставили в следственный отдел.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на уличную певицу Наоко составили два протокола о дискредитации ВС РФ после исполнения песен иноагентов во время уличных концертов.

Татьяна Титаева