Пассажиров аварийно севшего в Пулково рейса отправили резервным бортом

Пассажиры рейса Санкт-Петербург — Баку, совершившего аварийную посадку в Пулково, вылетели в пункт назначения резервным бортом в 9:43. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следовавший в Баку Airbus A320 авиакомпании AZAL аварийно приземлился в Пулково утром 20 октября. В ходе посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В 4:27 в аэропорту объявили о вводе ограничений на работу из-за происшествия, спустя 20 минут их сняли.

По данным СКР, предварительной причиной инцидента стала техническая неисправность — при взлете не убралась стойка шасси. В результате инцидента никто не пострадал, самолет не получил повреждений.

Артемий Чулков