Места повышенной ценности

Завтра, 15 октября в Санкт-Петербурге изменятся тарифы на платную городскую парковку: цена будет зависеть от загруженности улицы. Привычные автомобилистам 100 рублей в час сохранятся лишь в локациях, где уровень заполняемости не превышает 50%. В остальных местах цена будет варьироваться от 200 до 360 рублей в час. Кроме того, вырастет стоимость парковочного разрешения, в том числе и льготного, на месяц и на год. В Смольном надеются, что дифференцированные тарифы снизят нагрузку на центр города и освободят места для жителей районов.

В Петербурге с утра 15 октября вводятся четыре тарифа на оплату городской парковки: цена на место будет зависеть от востребованности конкретных локациях и сменяемости автомобилей. Комитет по транспорту утвердил четыре коэффициента загрузки улиц: КЗ 1 — менее 50%, КЗ 2 — от 50 до 70%, КЗ 3 — от 70 до 85% и КЗ 4 — от 85% и более. Прежние 100 рублей в час сохранятся только на улицах с коэффициентом КЗ 1, на которых автомобили не паркуются на длительный период.

Таких локаций, в утвержденном комтрансом списке, впрочем, не так уж и много: например, в Центральном районе их всего семь, в Петроградском — 12, в Василеостровском — 20. Наибольшую возможность припарковаться за 100 рублей в час получат автомобилисты Адмиралтейского района: в нем улиц с коэффициентом КЗ 1 около 40.

На местах, которым присвоили значение КЗ 2, стоимость составит 200 рублей в час, КЗ 3 — 280 рублей, КЗ 4, в зонах максимальной загруженности,— 360 рублей. Такие расценки действуют для автомобилей категории B. Для транспортных средств категории А и М максимальная стоимость будет ниже: 180 рублей в час, для иных видов ТС — 720 рублей в час.

При этом в Смольном заверяют, что количество улиц с КЗ 4 должно быть «минимизировано». «Нам бы не хотелось, чтобы уровень загрузки парковочного пространства превышал 70–85%. Большая часть мест должна находиться в зонах КЗ 1 — КЗ 3»,— говорит заместитель председателя комтранса Александра Бахмутская.

Введение дифференцированных тарифов, как полагают в Смольном, в первую очередь поможет снизить загруженность парковок в историческом центре. «Это позволит, как мы надеемся, рационально распределить транспортные потоки, разгрузить самые оживленные улицы, сократить блуждающий трафик, то есть машины, которые вынуждены искать свободное парковочное место, и повысить оборачиваемость парковочных мест. Мы надеемся, что жители домов в центральных районах смогут проще находить стоянку в близости от своего дома»,— отмечает госпожа Бахмутская.

Директор «Городского центра управления парковками» (ГЦУП) Михаил Курдяев и вовсе полагает, что жители центральных районов после введения новых тарифов «еще раз почувствуют, насколько хорошо жить в центре города».

Помимо почасовой оплаты, вырастет цена абонемента на месяц и на год. Так, месячное разрешение подорожало на 62%, с 20 до 32,5 тыс. рублей, годовое — на 95%, со 179,5 до 352 тыс. рублей. Изменения затронут, в том числе, собственников и арендаторов квартир в районах с платной парковкой. Стоимость льготного годового абонемента увеличилась на 47%, с 1,8 до 2,6 тыс. рублей.

Платная парковка, введенная в Петербурге в 2015 году, действует на 652 участках улиц в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. На октябрь 2025 года насчитывается 128,9 тыс. парковочных разрешений, из которых 88 тыс. выдано жителям города, рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе ГЦУП.

Доходы петербургского бюджета от платной парковки в 2024 году достигли 4,8 млрд рублей, за восемь месяцев 2025-го — 3,4 млрд. Насколько увеличатся городские доходы после изменения стоимости, в комтрансе пока не раскрывают, расчеты намерены произвести через месяц.

О расширении зоны платной парковки пока речи не идет, однако категорически эту идею в комтрансе не отрицают.

«Мы посмотрим, как будут реагировать жители и гости города на введение дифференцированных тарифов. Насколько изменится востребованность платного парковочного пространства в центре. И только после этого будет приниматься решение о создании новых парковочных зон»,— объясняет Александра Бахмутская.

Некоторые жители города обходят платную парковку путем закрытия номеров любыми подручными средствами. «В рамках пеших обходов инспекторы находят машины с закрытыми номерами и снимают с них любые посторонние предметы — будь то тряпки, карточки, бумажки и другие специальные приспособления. Это необходимо для того, чтобы нарушения могли быть зафиксированы корректно»,— рассказывают в пресс-службе ГЦУП. За восемь месяцев сотрудники зафиксировали 11,8 тыс. таких автомобилей, за аналогичный период прошлого года — 21,5 тыс.

«Как депутату мне, конечно, тревожно из-за повышения цен. Будем внимательно смотреть, как отреагируют водители, особенно те, которые едут на работу. Я предполагаю, что люди без парковочного разрешения не будут оставлять автомобиль в зонах, где стоимость 360 рублей, а будут ставить в более дешевые зоны и пешком идти до нужной улицы»,— комментирует председатель парламентской постоянной комиссии по транспорту Алексей Цивилев («Единая Россия»). Плата 360 рублей в час, по мнению парламентария,— это «критически большая стоимость». «Городу, помимо повышения цен, необходимо делать перехватывающие парковки. У нас их всего 18 на 1800 парковочных мест, а машин у нас более 1,87 млн штук»,— добавляет господин Цивилев.

«Сама по себе идея дифференциации тарифов, отражающей реальную загрузку парковочного пространства,— в принципе, имеет рациональные основания. Но, на мой взгляд, ее реализация имела бы смысл лишь при комплексном изменении существующего в Петербурге подхода к организации системы платных парковок. А сегодня целью комитета по транспорту в этой сфере фактически является не удобство жителей, а получение максимальных доходов, в том числе за счет превращения сотен тысяч автовладельцев в нарушителей, вынужденных платить штрафы из-за несовершенства существующей системы оплаты парковки»,— полагает руководитель фракции «Яблоко» Александр Шишлов.

Надежда Ярмула