Более 40 пассажиров аварийно севшего в Пулково самолета отказались лететь резервным бортом
Из 155 пассажиров совершившего аварийную посадку в Пулково самолета Санкт-Петербург — Баку авиакомпании AZAL только 112 согласились отправиться в Баку резервным бортом. Еще 43 человека отказались от перелета, сообщили в Росавиации.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Airbus A320 приземлился в Пулково утром 20 октября. В ходе посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В 4:27 в аэропорту объявили о вводе ограничений на работу из-за происшествия, спустя 20 минут их сняли.
По данным СКР, предварительной причиной инцидента стала техническая неисправность — при взлете не убралась стойка шасси. В результате инцидента никто не пострадал, самолет не получил повреждений.
Ранее Ъ-СПб сообщал, что в 9:43 в Баку вылетел резервный борт.