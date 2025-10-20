Санкт-Петербургский лифтовый завод усиливает локализацию

ООО «Санкт-Петербургский лифтовый завод» (СПбЛЗ) Дмитрия Мареева рассматривает возможность локализации производства в Ломоносовском районе, сообщили в конце прошлой недели в правительстве Ленинградской области. В частности, компания намерена выпускать в 47-м регионе панели и платы управления. Эксперты положительно оценивают планы по локализации. По региональным программам капремонта в этом году в Ленобласти заменили 78 устаревших подъемников, а в Петербурге — не менее 1180.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Планы представили председателю комитета по ЖКХ Ленобласти Егору Мищерякову и руководителю регионального Фонда капремонта Олегу Ромадову. СПбЛЗ выступает одним из подрядчиков лифтовых поставок в Ленобласти, которые определяются на конкурсной основе. На момент подготовки публикации в компании не ответили, каков планируемый объем производства локализованной продукции. Ранее на СПбЛЗ заявляли, что заводу удалось наладить собственное производство металлокаркасных шахт. Предприятие участвует в региональных программах фондов капитального ремонта Ленинградской области и Санкт-Петербурга по замене лифтов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет. В рамках программ завод за последний год поставил 580 лифтов, из них 348 — в Петербурге и области. Всего в планах компании, мощности которой позволяют выпускать до 800 лифтов в год, было произвести в 2025-м 500–550 лифтов, сообщается на официальном сайте СПбЛЗ.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Санкт-Петербургский лифтовый завод» зарегистрировано в дер. Разбегаево Ломоносовского района Ленинградской области 11 июня 2009 года. Единственный учредитель компании — ее генеральный директор Дмитрий Мареев. Согласно финансовой отчетности юрлица, в 2024 году выручка за год увеличилась на 9% до 1,9 млрд рублей, а чистая прибыль — на 85% до 41,4 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного комитета по ЖКХ, в этом году в Ленобласти по программе капитального ремонта идет замена 83 лифтов, 78 уже установлены. В следующие три года регион намерен заменить 85 подъемников. Речь о ремонте лифтового оборудования, достигшего 25-летнего срока эксплуатации. До настоящего времени при капремонте в 47-м регионе заменили 1574 лифта.

Из данных системы «Контур.Фокус» следует, что весной 2024-го СПбЛЗ занимал второе место по объемам выручки среди петербургских производителей лифтового оборудования, увеличив выручку за год на 59%, или 641 млн рублей. На первом месте находилось ООО «МЛМ Невский лифт» с приростом в 76% до 2,5 млрд рублей, а на третьем — ЗАО «Предприятие "Парнас"» (прирост 26%).

Генеральный директор ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петр Харламов подтвердил, что СПбЛЗ входит в тройку крупнейших производителей лифтов в Санкт-Петербурге. По его словам, планы предприятия по локализации свидетельствуют о целенаправленном движении завода в сторону импортозамещения.

Объем замены лифтов с вышедшим сроком эксплуатации в Санкт-Петербурге был гораздо большим, чем в Ленобласти. На начало 2023 года в городе оставалось примерно 7 тыс. лифтов, эксплуатируемых более 25 лет. За последние два года городской Фонд капремонта заменял по 2,5 тыс. лифтов в год. Как объясняли эксперты, с этого года острота вопроса об обновлении лифтов в жилом фонде Северной столицы спала, так как 29 ноября 2024-го Совет Евразийской экономической комиссии продлил срок замены с 15 февраля 2025 до 2030 года (см. «Ъ-СПб» от 27.01.2025). В пресс-службе городского фонда капремонта уточнили «Ъ-СПб», что с начала года в Петербурге заменили более 1180 лифтов в 280 домах.

Александра Тен