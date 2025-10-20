Работу Пулково ограничивали из-за выката самолета за пределы ВПП

В аэропорту Пулково утром 20 октября действовали ограничения на прием и выпуск рейсов. Это было связано с выкатом самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Следовавший в Баку Airbus A320 AZAL запросил посадку в петербургском аэропорту, у него была выявлена неисправность стойки шасси. Самолет сел в Пулково в 3:40, но выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиры рейса и члены экипажа не пострадали.

О вводе ограничений на работу Пулково объявили в 4:27. Спустя 20 минут их сняли.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что аэропорт Пулково обслужил за девять месяцев года около 16 млн пассажиров.

Татьяна Титаева