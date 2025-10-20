На капремонт петербургской гимназии № 166 потратят 667 млн рублей

Для сохранения объекта культурного наследия «Городское начальное училище им. Императора Александра II с территорией Греческого сада» в Санкт-Петербурге проведут капитальный ремонт гимназии № 166. На работы выделили 667 млн рублей, следует из опубликованной закупки.

Фото: Скриншот сервиса «Яндекс Карты»

Фото: Скриншот сервиса «Яндекс Карты»

Образовательное учреждение, работающее по адресу Прудковский переулок, дом 1/8, литера А, выступило заказчиком работ. Исполнитель должен уложиться в срок до 30 апреля 2027 года.

Проектом контракта предусмотрена реставрация фасадов, башен и кровли здания. Подрядчику предстоит привести в нормальное состояние полы из мозаичной плитки террацо и деревянный кессонированный потолок, а также внутреннюю отделку и интерьеры.

Татьяна Титаева