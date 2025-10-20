Визовый центр Болгарии в Петербурге начал прием документов без онлайн-записи

Документы без предварительной записи начали принимать в визовом центре Болгарии в Санкт-Петербурге. Соответствующее уведомление появилось на сайте визового центра. В региональных офисах на текущий момент есть ряд ограничений — там нельзя оплатить консульские сборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На текущий момент поток заявителей небольшой. Набор документов на получение шенгена стандартный: авиабилеты, медстраховка, финансовые гарантии, бронь на проживание в гостинице. Туристическую визу, как правило, выдают под даты самой поездки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что посольство Японии планирует открыть в Петербурге визовый центр. Решение было принято из-за большого количества визовых заявлений от россиян, желающих посетить страну восходящего солнца с целью туризма.

Андрей Маркелов