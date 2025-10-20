В Кингисеппе пересмотрели типологию застройки микрорайона площадью 62 тыс. кв. м
Комитет градостроительной политики утвердил изменения в проект планировки и межевания территории микрорайона «Новый Ямбург» в Кингисеппе. Вместо изначально запланированных секционных домов в микрорайоне появится точечная четырехэтажная архитектура, сообщили в пресс-службе строительного блока администрации Ленинградской области.
Фото: Пресс-служба строительного блока администрации Ленинградской области
«На мой взгляд, это эталонный малоэтажный проект ППТ, с детским садом, набережной и торговым комплексом»,— заявил главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко.
Микрорайон площадью 62 тыс. кв. м планируют возвести в 2027-2028 годах. В новостройках смогут разместиться 1,9 тыс. жителей.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что к 1 октября в Ленинградской области сдано в эксплуатацию 3,33 млн кв. м жилья — 95% от годового плана.